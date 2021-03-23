"Олимпик" обнародовал письма арбитров, касающихся поведения Лучи

"Мы получили новые доказательства грубейших нарушений Лучи Лучано Кодекса этики и честной игры. На этот раз это свидетельские показания арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки", - говорится в сообщении клуба.

Сообщается, что Бондарь и Маковей готовы лично явиться в УАФ и дать подробные пояснения о том, как Лучи Лучано в течение 5 лет оскорблял своим поведением украинский футбол.

Кроме того, в клубе утверждают что заявление Бондаря, которое он подал в Комитет этики и честно игры еще в июле 2020 года, Франческо Баранка проигнорировал.

"В связи с этим Иван Бондарь и Игорь Маковей обратились к нам с просьбой опубликовать их подробные показания, чтобы не дать Франческо Баранке в очередной раз спустить на тормозах "деяния" своего соотечественника. По просьбе арбитров снова информируем футбольную общественность о нравах Лучи Лучано, который зарабатывая деньги в Украине, считает нас с вами гражданами "банановой республики", - резюмировали в "Олимпике".