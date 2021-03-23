"Олимпик" обнародовал письма арбитров, касающихся поведения Лучи
Футбольный клуб "Олимпик" опубликовал свидетельские показания арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ), которые были предоставлены Комитету этики и честной игры.
Копии показаний опубликованы на сайте клуба.
"Мы получили новые доказательства грубейших нарушений Лучи Лучано Кодекса этики и честной игры. На этот раз это свидетельские показания арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки", - говорится в сообщении клуба.
Сообщается, что Бондарь и Маковей готовы лично явиться в УАФ и дать подробные пояснения о том, как Лучи Лучано в течение 5 лет оскорблял своим поведением украинский футбол.
Кроме того, в клубе утверждают что заявление Бондаря, которое он подал в Комитет этики и честно игры еще в июле 2020 года, Франческо Баранка проигнорировал.
"В связи с этим Иван Бондарь и Игорь Маковей обратились к нам с просьбой опубликовать их подробные показания, чтобы не дать Франческо Баранке в очередной раз спустить на тормозах "деяния" своего соотечественника. По просьбе арбитров снова информируем футбольную общественность о нравах Лучи Лучано, который зарабатывая деньги в Украине, считает нас с вами гражданами "банановой республики", - резюмировали в "Олимпике".
Напомним, 19 марта руководство киевского "Динамо" обратилось в Комитет по этике и честной игры УАФ с целью провести проверку нарушений кодекса этики и честной игры УАФ главы Комитета арбитров ассоциации Лучано Лучи.
Ранее президент "Десны" Владимир Левин заявил, что дисциплинарный комитет должен провести открытое расследование поведения председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
Кроме того, в Комитет по этике и честной игры по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи обратились уже ФК "Рух" и ФК" Олимпик". Они также просят проверить факты ненадлежащего поведения Лучи и вынести справедливое решение.