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"Динамо" обратилось в УАФ с просьбой проверить высказывания Лучи

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 10:16
"Динамо" обратилось в УАФ с просьбой проверить высказывания Лучи Фото: Лучано Лучи (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Руководство киевского "Динамо" обратилось в Комитет по этике и честной игры УАФ с целью провести проверку нарушений кодекса этики и честной игры УАФ главы Комитета арбитров ассоциации Лучано Лучи.

Об этом говориться в заявлении клуба на официальном сайте.

"Проанализировав опубликованные сведения ООО ФК "Динамо" Киев считает, что высказывания господина Лучи, содержащиеся в таком чате, наносят ущерб чести, достоинству и деловой репутации ООО ФК "Динамо" Киев, его президенту Игорю Суркису и футболистам ФК "Динамо", а также УАФ и украинскому футболу в целом", - говорится в заявлении.

В клубе убеждены, что высказывания Лучи являются проявлением неуважения к официальным представителям клубов, представителей СМИ и других лиц, задействованных в футболе.

"Просим открыть производство по делу в отношении нарушений Кодекса этики и честной игры главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, согласно информации и материалов, изложенных в заявлении, и имеющихся в сети интернет", - говорится в письме.

Напомним, ранее президент "Десны" Владимир Левин заявил, что дисциплинарный комитет должен провести открытое расследование поведения председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Кроме того, в Комитет по этике и честной игры по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи обратились уже ФК "Рух" и ФК" Олимпик". Они также просят проверить факты ненадлежащего поведения Лучи и вынести справедливое решение.

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