"Олімпік" оприлюднив листи арбітрів, які стосуються поведінки Лучі
Футбольний клуб "Олімпік" опублікував свідчення арбітрів Української асоціації футболу (УАФ), які були надані Комітету етики та чесної гри.
Копії свідчень опубліковані на сайті клубу.
"Ми отримали нові докази грубих порушень Лучі Лучано Кодексу етики і чесної гри. На цей раз це свідчення арбітрів УАФ Івана Бондаря та Ігоря Маковея, які вони надали для Франческо Баранки", - йдеться в повідомленні клубу.
Повідомляється, що Бондар і Маковей готові особисто з'явитися в УАФ і дати детальні пояснення про те, як Лучі Лучано протягом 5 років ображав своєю поведінкою український футбол.
Крім того, в клубі стверджують, що заява Бондаря, яку він подав у Комітет етики і чесно гри ще в липні 2020 року, Франческо Баранка проігнорував.
"У зв'язку з цим Іван Бондар та Ігор Маковей звернулися до нас з проханням опублікувати їх докладні свідчення, щоб не дати Франческо Баранці в черговий раз спустити на гальмах "діяння" свого співвітчизника. На прохання арбітрів знову інформуємо футбольну громадськість про звичаї Луча Лучано, який заробляючи гроші в Україні, вважає нас з вами громадянами "бананової республіки", - резюмували в "Олімпіку".
Нагадаємо, 19 березня керівництво київського "Динамо" звернулося до Комітету з етики і чесної гри УАФ з метою провести перевірку порушень кодексу етики і чесної гри УАФ голови Комітету арбітрів асоціації Лучано Лучі.
Раніше президент "Десни" Володимир Левін заявив, що дисциплінарний комітет повинен провести відкрите розслідування поведінки голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
Крім того, в Комітет з етики і чесної гри щодо образливих висловлювань Лучано Лучі вже звернулися ФК "Рух" і ФК" Олімпік". Вони також просять перевірити факти неналежної поведінки Лучі та винести справедливе рішення.