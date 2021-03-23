"Олімпік" оприлюднив листи арбітрів, які стосуються поведінки Лучі

"Ми отримали нові докази грубих порушень Лучі Лучано Кодексу етики і чесної гри. На цей раз це свідчення арбітрів УАФ Івана Бондаря та Ігоря Маковея, які вони надали для Франческо Баранки", - йдеться в повідомленні клубу.

Повідомляється, що Бондар і Маковей готові особисто з'явитися в УАФ і дати детальні пояснення про те, як Лучі Лучано протягом 5 років ображав своєю поведінкою український футбол.

Крім того, в клубі стверджують, що заява Бондаря, яку він подав у Комітет етики і чесно гри ще в липні 2020 року, Франческо Баранка проігнорував.

"У зв'язку з цим Іван Бондар та Ігор Маковей звернулися до нас з проханням опублікувати їх докладні свідчення, щоб не дати Франческо Баранці в черговий раз спустити на гальмах "діяння" свого співвітчизника. На прохання арбітрів знову інформуємо футбольну громадськість про звичаї Луча Лучано, який заробляючи гроші в Україні, вважає нас з вами громадянами "бананової республіки", - резюмували в "Олімпіку".