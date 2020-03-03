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Олимпиаду-2020 могут перенести на конец года из-за коронавируса

Новости » Спорт     03.03.2020 - 12:34
Олимпиаду-2020 могут перенести на конец года из-за коронавируса
Фото: подготовка к Олимпиаде в Токио (facebook.com/tokyo2020)

Такую возможность допустил министр по делам Игр

Проведение летних Олимпийских игр могут перенести на конец 2020 года. Такую возможность допустила министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото на фоне опасений, что коронавирус может сорвать мероприятие, передает Reuters.

"По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игр", - сказала министр.

Однако правительство Японии и принимающий город Токио по-прежнему привержены проведению Игр по запланированному графику с 24 июля, добавила она. Согласно условиям соглашения, право на отмену Игр принадлежит Международному олимпийскому комитету (МОК).

В свою очередь Томас Бах, глава МОК, отметил, что подготовка к "успешным", Играм в Токио все еще продолжается, а любая приостановка будет дорогостоящей.

На данный момент число инфицированных коронавирусом в Японии составляет более 900 человек.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей. В качестве альтернативы рассматривалась трансляция Игр только в телевизионном режиме.

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