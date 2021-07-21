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На Олимпиаде в Токио в сборной Чехии выявили третий случай заражения коронавирусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

На Олимпиаде в Токио в сборной Чехии выявили третий случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у игрока в настольный теннис Павла Сиручека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Чехии.

"К сожалению, на Олимпийских играх в Токио сыграют только двое чешских теннисистов. Павел Суручек сдал положительный тест (на коронавирус - ред.) при регулярном обследовании и помещен на изоляцию", - отметили в федерации.

Остальные участники сборной и контактировавшие со спортсменом лица проходят дополнительное контрольные COVID-тесты.

Суручек был включен в список сегодняшней жеребьевки олимпийского турнира по настольному теннису. Однако после положительного теста спортсмен не примет участия в Олимпиаде.

Ранее коронавирус был выявлен у двух участников олимпийской сборной Чехии: у игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича и тренера Симона Науша.

Напомним, сегодня от участия в Олимпийских играх в Токио отстранили еще одного спортсмена: у всадника Джейми Кермонда из Австрали обнаружили следы кокаина в организме.

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