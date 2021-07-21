На Олимпиаде в Токио в сборной Чехии выявили третий случай заражения коронавирусом

"К сожалению, на Олимпийских играх в Токио сыграют только двое чешских теннисистов. Павел Суручек сдал положительный тест (на коронавирус - ред.) при регулярном обследовании и помещен на изоляцию", - отметили в федерации.

Остальные участники сборной и контактировавшие со спортсменом лица проходят дополнительное контрольные COVID-тесты.

Суручек был включен в список сегодняшней жеребьевки олимпийского турнира по настольному теннису. Однако после положительного теста спортсмен не примет участия в Олимпиаде.

Ранее коронавирус был выявлен у двух участников олимпийской сборной Чехии: у игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича и тренера Симона Науша.