Олимпиада в Токио: число случаев заражения COVID превысило 70

Число новых случаев COVID среди участников Олимпиады в Токио и персонала достигло 71. Случаи фиксируются не только в олимпийской деревне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Сообщается, что по данным оргкомитета, положительный результат на COVID выявили у 71 человека. Новые случаи включают "персонал, связанный с Играми" - это категория, которая включает официальных представителей команд и спортивный персонал.

Напомним, вчера стало известно о положительных тестах гимнастки из США Кары Икер и члена сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржея Перушича. Оба отправились на 14-дневный карантин.

Также стало известно, сколько денег ушло на организацию Олимпиады в Токио.