Олимпиада в Токио: число случаев заражения COVID превысило 70
Фото: в Токио у олимпийцев выявляют COVID (GettyImages)
Число новых случаев COVID среди участников Олимпиады в Токио и персонала достигло 71. Случаи фиксируются не только в олимпийской деревне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Сообщается, что по данным оргкомитета, положительный результат на COVID выявили у 71 человека. Новые случаи включают "персонал, связанный с Играми" - это категория, которая включает официальных представителей команд и спортивный персонал.
Напомним, вчера стало известно о положительных тестах гимнастки из США Кары Икер и члена сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржея Перушича. Оба отправились на 14-дневный карантин.
Также стало известно, сколько денег ушло на организацию Олимпиады в Токио.