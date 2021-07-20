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Олимпиада в Токио: число случаев заражения COVID превысило 70

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Токио, Вторник 20 июля 2021 15:36
Олимпиада в Токио: число случаев заражения COVID превысило 70 Фото: в Токио у олимпийцев выявляют COVID (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Число новых случаев COVID среди участников Олимпиады в Токио и персонала достигло 71. Случаи фиксируются не только в олимпийской деревне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что по данным оргкомитета, положительный результат на COVID выявили у 71 человека. Новые случаи включают "персонал, связанный с Играми" - это категория, которая включает официальных представителей команд и спортивный персонал.

Напомним, вчера стало известно о положительных тестах гимнастки из США Кары Икер и члена сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржея Перушича. Оба отправились на 14-дневный карантин.

Также стало известно, сколько денег ушло на организацию Олимпиады в Токио.

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