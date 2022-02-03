На Олимпиаде в Пекине зафиксировали самое большое количество COVID-случаев за сутки

На Олимпийских играх в Пекине зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом за сутки. Там за 2 февраля обнаружили сразу 55 случаев заражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации председателя группы медицинских экспертов Брайана Макклоски, случаи коронавирусной инфекции были обнаружены среди персонала, работающего на Играх. По его словам, это самый высокий суточный показатель с начала Олимпийских игр.
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При этом он выразил уверенность в том, что распространение коронавируса на Олимпиаде 2022 прекратится после того, как все участники прибудут из своих стран в Пекин.
"Мы уверены, что система будет работать. Но мы не расслабляемся. Мы сохраняем все меры в силе", - сказал Макклоски.
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Напомним, что в Пекине заявили, что не волнуются по поводу коронавируса на Олимпийских играх. Там убеждены в том, что количество заболевших начнет уменьшаться.