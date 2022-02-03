На Олимпиаде в Пекине зафиксировали самое большое количество COVID-случаев за сутки

По информации председателя группы медицинских экспертов Брайана Макклоски, случаи коронавирусной инфекции были обнаружены среди персонала, работающего на Играх. По его словам, это самый высокий суточный показатель с начала Олимпийских игр.

Он уточнил, что

При этом он выразил уверенность в том, что распространение коронавируса на Олимпиаде 2022 прекратится после того, как все участники прибудут из своих стран в Пекин.

"Мы уверены, что система будет работать. Но мы не расслабляемся. Мы сохраняем все меры в силе", - сказал Макклоски.

Отметим, что с