На Олімпіаді в Пекіні зафіксували найбільшу кількість випадків за добу

За інформацією голови групи медичних експертів Брайана Макклоскі, випадки коронавірусної інфекції були виявлені серед персоналу, що працює на Іграх. За його словами, це найвищий добовий показник з початку Олімпійських ігор.

Він уточнив, що

При цьому він висловив упевненість в тому, що поширення коронавірусу на Олімпіаді 2022 припиниться після того, як всі учасники прибудуть зі своїх країн до Пекіна.

"Ми впевнені, що система буде працювати. Але ми не розслабляємося. Ми зберігаємо всі заходи в силі", - сказав Макклоскі.

Відзначимо, що з