На Олимпиаде-2020 перенесли соревнования четырех украинцев: названа причина

На Олимпийских Играх в Токио перенесли соревнования четырех украинских спортсменов. К городу приближается тайфун.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный сайт соревнований .

Под изменения в расписании попали соревнования двух украинских лучниц Вероники Марченко и Лидии Сичениковой в 1/32 финала одиночного турнира. А также полуфинальный заплыв в гребле двоек с участием Игоря Хмары и Станислава Ковалева.

Соревнования перенесли не только для украинцев, но и для большинства других участников, из-за погоды.

Ожидается, что во вторник Токио должен попасть под эпицентр тайфуна третьей категории.