RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Олімпіаді-2020 перенесли змагання чотирьох українців: названо причину

Автор: Анастасія Рокитна

На Олімпійських Іграх у Токіо перенесли змагання чотирьох українських спортсменів. До міста наближається тайфун.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт змагань.

Під зміни у розкладі потрапили змагання двох українських лучниць - Вероніки Марченко та Лідії Січенікової у 1/32 фіналу одиночного турніру. А також півфінальний заплив у веслуванні двійок за участі Ігора Хмари та Станіслава Ковальова.

Змагання перенесли не лише для українців, але й для більшості інших учасників, через погоду.

Очікується, що у вівторок Токіо має потрапити під епіцентр тайфуну третьої категорії.

Нагадаємо, сьогодні у Токіо розіграють ще 21 комплект медалей Олімпійських ігор-2020.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала другу медаль на Олімпійських іграх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020