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Олимпиада в Токио: сборная Украины попала в топ-20 по общему количеству медалей

Автор: Анастасия Рокитна

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины попала в топ-20 по общему числу медалей на Олимпиаде в Токио. Украинские спортсмены завоевали 19 медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра.

Он сообщил, что каждый восьмой спортсмен сборной Украины получил медаль, это значительно лучше результатов предыдущей Олимпиады - тогда 206 атлетов привезли 11 медалей.

В итоге Украина в Токио имеет 19 медалей: двенадцать "бронзовых", шесть "серебряных" и одну "золотую".

"Среди 206 стран-участниц украинская Олимпийская сборная в топ-20 по общему количеству медалей", - сообщил он.

Напомним, стало известно, какая страна возглавила медальный зачет Олимпиады-2020.

Ранее сообщалось, сколько завоевали медалей украинские спортсмены на Олимпиаде.

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Олимпиада 2020Украина