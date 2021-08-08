Олімпіада в Токіо: збірна України потрапила в топ-20 за загальною кількістю медалей

Він повідомив, що кожен восьмий спортсмен збірної України здобув медаль, це значно краще результатів попередньої Олімпіади - тоді 206 атлетів привезли 11 медалей.

У підсумку Україна у Токіо має 19 медалей: дванадцять "бронзових", шість "срібних" й одну "золоту".

"Серед 206 країн-учасниць українська Олімпійська збірна в топ-20 за загальною кількістю медалей", - повідомив він.