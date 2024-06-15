Олімпіада на тлі війни: чи буде РФ та Білорусь на Іграх-2024 у Парижі

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Неоднозначна позиція МОК

У процесі підготовки до Олімпіади в Парижі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) висловлював неоднозначну позицію щодо участі росіян та білорусів у спортивних змаганнях.

Зокрема президент МОК Томас Бах підтримав допуск Росії та Білорусі до Олімпіади у нейтральному статусі. Своє рішення він пояснив тим, що "окремих спортсменів не можна карати за дії їхніх урядів".

Бах висловлював думку, що війна в Україні – це лише "одна війна серед 28 війн і конфліктів, які відбуваються у світі, і всі інші спортсмени мирно змагаються один з одним".

Врешті Олімпійській комітет розробив правила для представників "країн-агресорок", за якими заборонена участь спортсменів, які підтримують війну, росіян та білорусів не буде у командних змаганнях і на офіційних церемоніях.

Як Україна домагалася відсторонення РФ та Білорусі

Україна різко критикувала МОК за рішення щодо РФ та Білорусі. Минулого року уряд навіть розглядав бойкот Олімпіади та сформував для цього коаліцію, до якої долучилися 34 країни. А президент Володимир Зеленський запросив очільника Комітету Томаса Баха відвідати Бахмут та нагадав про велику кількість загиблих українських спортсменів у ході війни.

Фото: Очільник МОК Томас Бах і президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Рішення Олімпійського комітету засудили в Парламентській асамблеї Ради Європи. Там підкреслили, що Росія використає участь своїх спортсменів як інструмент пропаганди. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що дозвіл російським спортсменам брати участь в Олімпіаді без прапора "не змиє кров з їхніх рук".

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Російська Федерація залучає спортсменів і спортсменок до своєї "геноцидної армії".

Мер головного міста проведення Олімпійських Ігор 2024, Парижа, Анн Ідальго також виступила проти допуску росіян та білорусів.

Влітку 2023 Національний олімпійський комітет України (НОК) все ж ухвалив рішення, що наша збірна братиме участь в Іграх у Парижі.

"Наші спортсмени мають бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі побачили, що Україна є, була і буде", – заявив очільник НОК Вадим Гутцайт.

При цьому Україна продовжує виступати проти участі представників РФ та Білорусі навіть у нейтральному статусі.

Навесні Володимир Зеленський закликав Францію не допускати атлетів із цих країн, а НОК спільно з Мінмолодьспорту України написали листа до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою відсторонити низку російських та білоруських спортсменів, які вже отримали ліцензії на Ігри, та навів докази підтримки ними війни.

Без прапорів та гімну. Правила для росіян та білорусів на Олімпіаді

19 березня 2024 МОК оприлюднив порядок участі окремих російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді у Франції.

Атлетивиступатимуть як "Індивідуальні нейтральні спортсмени" (з фр. Athlètes Individuels Neutres, AIN). Для них ухвалено окремі емблему, прапор та гімн.

Фото: прапор РФ та Білорусі на Олімпіаді 2024 (wikimedia.org)

Спеціальна комісія з трьох членів МОК перевірятиме відповідність критеріїв для допуску кожного спортсмена та допоміжного персоналу.

Загалом обмеження для Росії та Білорусі на Іграх 2024 такі:

Атлети, які підтримують війну , не будуть допущені до змагань навіть у нейтральному статусі.

Спортсмени та допоміжний персонал, які мають контракт з російськими, білоруськими військовими чи органами національної безпеки , не матимуть права бути заявленими чи брати участь у змаганнях.

Забороняється участь делегацій у параді країн на церемонії відкриття .

Представників РФ та Білорусі не публікуватимуть у жодних командних заліках.

У разі перемоги таких олімпійців буде піднятий прапор зелено-білого кольору з текстом "Індивідуальний нейтральний атлет" та гратиме спеціально написаний гімн.

Також залишаються чинними санкції проти винних у війні російських і білоруських держав і урядів. Тому на Олімпіаді у Франції не будуть демонструватися жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація Росії та Білорусі. На Ігри не будуть запрошені жоден представник уряду чи чиновник із цих країн.

Заборона для команд, індивідуальні змагання – за погодженням

Основне обмеження для росіян та білорусів стосується командних змагань. Вони зможуть брати участь лише як індивідуальні спортсмени під емблемою AIN. До того ж кожного атлета має погодити комісія.

За правилами МОК, учасника допустять до змагання, якщо він чи вона не підтримували публічно вторгнення в Україну і не є військовослужбовцями за контрактом.

Також Міжнародні федерації з кожного виду спорту мають незалежне від МОК право "недопуска" росіян та білорусів. Навіть під "нейтральним" статусом не підтримали повернення атлетів – кінний спорт, серфінг, гімнастика (лише росіян), легка атлетика.

Наразі відомо про можливу участь 56 спортсменів (29 – із Білорусі та 27 – з Росії).

При цьому серед росіян також спостерігається практика "самоусунення", хоча деякі з них і так не мали шансів кваліфікуватися через недопуск до відбіркових змагань, публічну підтримку війни чи заборону окремими Федераціями спорту.

Наприклад, боксери з РФ відмовилися від участі в Олімпіаді 2024 нібито через те, що "не можуть зраджувати батьківщину". Гімнастки також "самоусунулися", мовляв, їх участь без прапора стане "приниженням Росії".

Росія на Олімпійських Іграх: 8 років обмежень

Росіяни виступають з обмеженнями на Олімпійських Іграх останні 8 років через гучний допінговий скандал у Сочі у 2014-му, коли були виявлені масові підміни допінгових проб в атлетів з РФ (особливо в легкій атлетиці).

Відтоді представники РФ змагалися без державних прапорів та гімну як команда ОКР (Олімпійського комітету Росії):

Олімпіада-2016 у Ріо-де-Жанейро

Олімпіада-2018 у Пхенчхані

Олімпіада-2020 у Токіо

Олімпіада-2022 в Пекіні

На Іграх у Бразилії також розгорівся скандал через вживання заборонених речовин спортсменами РФ.

Фото: російські спортсмени на Олімпіаді-2018 (Getty Images)

У 2023 році Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство Олімпійського комітету РФ через те, що до складу ОКР увійшли представники тимчасово окупованих територій України.

МОК назвав це порушенням Олімпійської хартії, що суперечить територіальній цілісності кордонів Національного олімпійського комітету України. ОКР позбавили фінансування олімпійського руху та права діяти як Національний олімпійський комітет.

Варто зазначити, що Білорусь також опинилася під санкціями МОК у 2020 році. На тлі протестів у країні проти режиму Лукашенка понад 1,5 тисячі білоруських спортсменів написали відкритий лист з вимогою припинити насильство. Багато з них за це були затримані або засуджені. Після чого Міжнародний олімпійський комітет відсторонив керівництво білоруського НОК, призупинив фінансування та заборонив Лукашенку відвідувати Ігри.

При підготовці використовувалися: дані офіційних сайтів Олімпійських ігор 2024 та МОК, публікації пресслужби Національного олімпійського комітету України, заяви президента України Володимира Зеленського, публікації ВВС, "Суспільне спорт".