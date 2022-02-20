Олимпиада в Пекине завершилась, Украина заняла 25 место

Лидером медального зачета по итогам Олимпиады стала Норвегия, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте - Германия (12-10-5), на третьем - Китай (9-4-2). На четвертом месте - США (8-9-7), на пятом - Швеция (8-5-5).

Украина завершила Олимпиаду на 25-м месте в медальном зачете благодаря серебряной медали фристайлиста Александра Абраменко. На прошлых Играх в Пхенчхане украинская сборная была 22-й.

Церемония закрытия ХХIV Олимпиады в Пекине пройдет сегодня, начало в 14:00 по Киеву.