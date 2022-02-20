Олімпіада в Пекіні завершилася, Україна посіла 25 місце

Лідером медального заліку за підсумками Олімпіади стала Норвегія, в активі якої 16 золотих, 8 срібних і 13 бронзових медалей. На другому місці - Німеччина (12-10-5), на третьому - Китай (9-4-2). На четвертому місці - США (8-9-7), на п'ятому - Швеція (8-5-5).

Україна завершила Олімпіаду на 25-му місці в медальному заліку завдяки срібній медалі фрістайліста Олександра Абраменка. На минулих іграх у Пхенчхані українська збірна була 22-ю.

Церемонія закриття ХХIV Олімпіади в Пекіні пройде сьогодні, початок о 14:00 за Києвом.