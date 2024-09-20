Олімпіада-2024: українці без медалей отримають гроші від Мінмолодьспорту

Українські спортсмени отримають заохочувальні виплати за підсумками Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Таке доручення Міністерство молоді та спорту України отримало від Кабінету міністрів.

Про це заявив постійний представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал службовця .

Частина вітчизняних атлетів поповнить список премійованих державою. До переліку потраплять українці, які посіли четверте-шосте місця на Олімпіаді в Парижі.

За підсумкову четверту сходинку спортсмени отримають 250 тисяч гривень, за п'яту – 200 тисяч, а за шосту – 150 тисяч у національній валюті. Виплати призначені олімпійцям і тренерам. Раніше призові отримали медалісти Ігор-2024.

Єдина мультимедалістка України на Олімпійських іграх – фехтувальниця Ольга Харлан – збагатилася на 180 тисяч доларів. Вона завоювала золоту нагороду в командній першості (125 тисяч "зелених"), а "бронзу" – в індивідуальному турнірі шаблісток (55 тисяч). Також Харлан стала найтитулованішою українкою в історії Ігор (6 медалей).

Загалом півтора десятка українських спортсменів отримали гонорари за олімпійські нагороди. Загальні преміальні, передбачені постановою Кабінету міністрів, склали 1,45 млн доларів. Раніше президент НОК Вадим Гутцайт анонсував підвищення призових за олімпійські нагороди, але відповідна постанова Кабміну змін так і не зазнала.

Україна на Олімпіаді-2024

Вітчизняні спортсмени завоювали 12 нагород. Олімпійськими чемпіонами стали четвірка фехтувальниць-шаблісток (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.

Натомість срібні нагороди українці завоювали в спортивній гімнастиці, веслуванні, стрільбі, греко-римській та вільній боротьбі. Бронзові ж медалі представники України взяли в легкій атлетиці, фехтуванні та греко-римській боротьбі. Мультимедалісткою стала Харлан. До "золота" в командній першості вона додала "бронзу" в індивідуальних змаганнях.

Підсумковий результат збірної України став найкращим за 12 років. На Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро вітчизняні атлети здобули 11 медалей, а в Токіо-2021 завоювали лише одне "золото" (19 загалом).