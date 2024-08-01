Олімпіада-2024. Україна після вильоту сестер Кіченок припинила виступи у тенісі

Україна припинила виступи на Олімпіаді-2024 у тенісі. Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок вилетіли в 1/4 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Сестри Кіченок сьогодні, 1 серпня, провели поєдинок 1/4 фіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024 у Парижі. У чвертьфінальному матчі спортсменки програли представницям Іспанії Сарі Соррібес-Тормо та Крістіні Букса у трьох сетах.
Перший сет тривав лише 42 хвилини. Протягом партії іспанський тандем двічі виходив уперед із брейком, однак українки швидко повертали матч під свій контроль. Проте за рахунку 4:3 іспанки таки дотиснули сестер: 6:3 у першій партії.
Кіченок розпочали другий сет із брейку і змогли зберегти таку перевагу до кінця другого сету, завершивши його з рахунком 6:2. Сестри також відіграли два брейкпойнти, не віддавши жодного гейму на власній подачі.
Долю матчу вирішив тай-брейк до десяти очок в останньому третьому сеті.
Українки вели в рахунку 7:3, проте програли шість розіграшів поспіль, діставшись матчболів на користь суперниць. Українки відіграли три матчпойнти, проте іспанки дотисли український дует: 12:10 за підсумками тай-брейку.
Нагадаємо, що раніше сьогодні українка Марта Костюк зазнала поразки від хорватської тенісистки Донни Векіч у 1/4 фіналу олімпійських змагань.
Детальніше про хід матчу, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що РБК-Україна вже підбило підсумки змагань 31 липня на Олімпійських іграх-2024.
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