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Олимпиада-2024. Украина после вылета сестер Киченок прекратила выступления в теннисе

Фото: украинская теннисистка Людмила Киченок (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина приостановила выступления на Олимпиаде-2024 в теннисе. Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок вылетели в 1/4 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Сестры Киченок сегодня, 1 августа, провели поединок 1/4 финала парных теннисных соревнований Олимпийских игр-2024 в Париже. В четвертьфинальном матче спортсменки проиграли представительницам Испании Сари Соррибес-Тормо и Кристине Букса в трех сетах.

Как прошел матч?

Первый сет длился всего 42 минуты. В течение партии испанский тандем дважды выходил вперед с брейком, однако украинки быстро возвращали матч под свой контроль. Однако при счете 4:3 испанки все-таки дожали сестер: 6:3 в первой партии.

Киченок начал второй сет с брейка и смогли сохранить такое преимущество до конца второго сета, завершив его со счетом 6:2. Сестры также отыграли два брейкпойнта, не отдав ни одного гейма на собственной подаче.

Судьбу матча решил тай-брейк до десяти очков в последнем третьем сете.

Украинки вели в счете 7:3, однако проиграли шесть розыгрышей подряд, добравшись до матчболов в пользу соперниц. Украинки отыграли три матчпойнта, однако испанки дожали украинский дуэт: 12:10 по итогам тай-брейка.

 

Напомним, что ранее сегодня украинка Марта Костюк потерпела поражение от хорватской теннисистки Донны Векич в 1/4 финала олимпийских соревнований.

Подробнее о ходе матча, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что РБК-Украина уже подвела итоги соревнований 31 июля на Олимпийских играх-2024.

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