Олімпіада-2024. Україна після вильоту сестер Кіченок припинила виступи у тенісі

Україна припинила виступи на Олімпіаді-2024 у тенісі. Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок вилетіли в 1/4 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Сестри Кіченок сьогодні, 1 серпня, провели поєдинок 1/4 фіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024 у Парижі. У чвертьфінальному матчі спортсменки програли представницям Іспанії Сарі Соррібес-Тормо та Крістіні Букса у трьох сетах.

Як пройшов матч?

Перший сет тривав лише 42 хвилини. Протягом партії іспанський тандем двічі виходив уперед із брейком, однак українки швидко повертали матч під свій контроль. Проте за рахунку 4:3 іспанки таки дотиснули сестер: 6:3 у першій партії.

Кіченок розпочали другий сет із брейку і змогли зберегти таку перевагу до кінця другого сету, завершивши його з рахунком 6:2. Сестри також відіграли два брейкпойнти, не віддавши жодного гейму на власній подачі.

Долю матчу вирішив тай-брейк до десяти очок в останньому третьому сеті.

Українки вели в рахунку 7:3, проте програли шість розіграшів поспіль, діставшись матчболів на користь суперниць. Українки відіграли три матчпойнти, проте іспанки дотисли український дует: 12:10 за підсумками тай-брейку.