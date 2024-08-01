ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Олімпіада-2024. Україна після вильоту сестер Кіченок припинила виступи у тенісі

Україна, Четвер 01 серпня 2024 20:58
UA EN RU
Олімпіада-2024. Україна після вильоту сестер Кіченок припинила виступи у тенісі Фото: українська тенісистка Людмила Кіченок (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна припинила виступи на Олімпіаді-2024 у тенісі. Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок вилетіли в 1/4 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Сестри Кіченок сьогодні, 1 серпня, провели поєдинок 1/4 фіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024 у Парижі. У чвертьфінальному матчі спортсменки програли представницям Іспанії Сарі Соррібес-Тормо та Крістіні Букса у трьох сетах.

Як пройшов матч?

Перший сет тривав лише 42 хвилини. Протягом партії іспанський тандем двічі виходив уперед із брейком, однак українки швидко повертали матч під свій контроль. Проте за рахунку 4:3 іспанки таки дотиснули сестер: 6:3 у першій партії.

Кіченок розпочали другий сет із брейку і змогли зберегти таку перевагу до кінця другого сету, завершивши його з рахунком 6:2. Сестри також відіграли два брейкпойнти, не віддавши жодного гейму на власній подачі.

Долю матчу вирішив тай-брейк до десяти очок в останньому третьому сеті.

Українки вели в рахунку 7:3, проте програли шість розіграшів поспіль, діставшись матчболів на користь суперниць. Українки відіграли три матчпойнти, проте іспанки дотисли український дует: 12:10 за підсумками тай-брейку.

Нагадаємо, що раніше сьогодні українка Марта Костюк зазнала поразки від хорватської тенісистки Донни Векіч у 1/4 фіналу олімпійських змагань.

Детальніше про хід матчу, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що РБК-Україна вже підбило підсумки змагань 31 липня на Олімпійських іграх-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024 Спортзал
NEWS
Без участі ТЦК. Генштаб анонсував зміни в мобілізації
Без участі ТЦК. Генштаб анонсував зміни в мобілізації
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку