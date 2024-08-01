ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Олимпиада-2024. Украина после вылета сестер Киченок прекратила выступления в теннисе

Украина, Четверг 01 августа 2024 20:58
UA EN RU
Олимпиада-2024. Украина после вылета сестер Киченок прекратила выступления в теннисе Фото: украинская теннисистка Людмила Киченок (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина приостановила выступления на Олимпиаде-2024 в теннисе. Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок вылетели в 1/4 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Сестры Киченок сегодня, 1 августа, провели поединок 1/4 финала парных теннисных соревнований Олимпийских игр-2024 в Париже. В четвертьфинальном матче спортсменки проиграли представительницам Испании Сари Соррибес-Тормо и Кристине Букса в трех сетах.

Как прошел матч?

Первый сет длился всего 42 минуты. В течение партии испанский тандем дважды выходил вперед с брейком, однако украинки быстро возвращали матч под свой контроль. Однако при счете 4:3 испанки все-таки дожали сестер: 6:3 в первой партии.

Киченок начал второй сет с брейка и смогли сохранить такое преимущество до конца второго сета, завершив его со счетом 6:2. Сестры также отыграли два брейкпойнта, не отдав ни одного гейма на собственной подаче.

Судьбу матча решил тай-брейк до десяти очков в последнем третьем сете.

Украинки вели в счете 7:3, однако проиграли шесть розыгрышей подряд, добравшись до матчболов в пользу соперниц. Украинки отыграли три матчпойнта, однако испанки дожали украинский дуэт: 12:10 по итогам тай-брейка.

Напомним, что ранее сегодня украинка Марта Костюк потерпела поражение от хорватской теннисистки Донны Векич в 1/4 финала олимпийских соревнований.

Подробнее о ходе матча, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что РБК-Украина уже подвела итоги соревнований 31 июля на Олимпийских играх-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024 Спортзал
NEWS
Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации
Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке