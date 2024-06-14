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Вімблдон анонсував рекордний призовий фонд: яка схема розподілу гонорарів

Лондон, П'ятниця 14 червня 2024 10:21
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Вімблдон анонсував рекордний призовий фонд: яка схема розподілу гонорарів Фото: Еліна Світоліна на Альбіоні торік дійшла до півфіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Організатори Вімблдонського турніру підготували найбільші призові в історії для учасників трав'яного мейджора цьогоріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Гонорарний фонд третього "Гренд Слема" 2024 року зріс на 11,9% в порівнянні з торішнім. Уперше в історії загальні призові сягнули 50 млн фунтів.

Тріумфатор турніру в одиночному розряді заробить 2,7 млн. Тим часом фіналісти змагань збагатяться на 1,4 млн фунтів. Шестеро українських тенісисток уже гарантували собі по 60 тисяч. У перший основний раунд турніру путівки отримали Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Катерина Байндль.

Очільниця Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету Деббі Джеванс обґрунтувала рекордний призовий фонд підвищеним попитом на квитки. Цьогоріч Вімблдон триватиме з 1 липня по 14 липня. Кваліфікація ж відбудеться в останній тиждень червня.

Призові Вімблдона-2024 в одиночному розряді:

  • перше коло – 60 тисяч фунтів
  • друге коло – 93 тисячі
  • третє коло – 143 тисячі
  • четверте коло – 226 тисяч
  • 1/4 фіналу – 375 тисяч
  • 1/2 фіналу – 715тисяч
  • фінал – 1,4 млн
  • титул – 2,7 млн

Раніше Костюк стала національною лідеркою у рейтингу WTA. Вона піднялася на 17-те місце в класифікації та обійшла титуловану Еліну Світоліну. Костюк оновила персональне досягнення – так високо в рейтингу вона ще не перебувала.

До слова, раніше Свьонтек переграла Паоліні у жіночому фіналі French Open.

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