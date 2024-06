Олимпиада-2024: Украина объявила полный состав на теннисный турнир

Шесть отечественных теннисисток будут представлять Украину на летних Играх в Париже. Сильнейших украинок на участие в Олимпиаде-2024 совместно номинировали профильная федерация и Национальный олимпийский комитет.

В сетку одиночного разряда попали четыре украинки. Компанию первой ракетки Украины Марте Костюк составят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. В парном разряде выступят сестры Людмила и Надежда Киченок. Вторую пару составят Костюк и Ястремская.

На Олимпийских играх в Токио лучше выступила Свитолина. Она завоевала бронзовую награду в одиночном разряде. Тем временем сестры Киченок дошли до четвертьфинала, где уступили дуэту россиянок.

Что известно об Олимпийских играх-2024

Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах. Теннисные соревнования в столице Франции продлятся с 27 июля по 4 августа.

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент частие в соревнованиях обеспечили 105 украинских спортсменов и 113 отечественных параатлетов.

Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных.

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Общественный вещатель покажет не менее 200 часов прямого эфира Игр и не менее сотни часов вживую из Паралимпиады.Турниры будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".