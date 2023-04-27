Олімпіада-2024. Стало відомо, чи вимагатимуть від спортсменів РФ письмового засудження війни

Президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту Франческо Річчі Бітті заявив, що наразі ведеться розробка декларацій для російських та білоруських спортсменів.

розповів він.

Нагадаємо, навесні Міжнародний олімпійський комітет радив федераціям повернути росіян та білорусів до індивідуальних змагань на суворих умовах нейтралітету.

Зокрема, такі спортсмени мусили б публічно не висловлюватися на підтримку російського вторгнення до України та не мали б бути пов'язані зі збройними та силовими структурами двох країн.

Тоді ж президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах на засіданні Виконкому спробував переконати колег у доцільності повернення білоруських і російських спортсменів.

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