Олимпиада-2024. Стало известно, будут ли от спортсменов РФ требовать письменного осуждения войны

Президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта Франческо Риччи Битти заявил, что ведется разработка деклараций для российских и белорусских спортсменов.

, рассказал он.

Напомним, весной Международный олимпийский комитет советовал федерациям вернуть россиян и белорусов в индивидуальные соревнования на суровых условиях нейтралитета.

В частности, такие спортсмены должны публично не высказываться в поддержку российского вторжения в Украину и не должны быть связаны с вооруженными и силовыми структурами двух стран.

Тогда же президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на заседании Исполкома попытался убедить коллег в целесообразности возвращения белорусских и российских спортсменов.

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