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Олімпіада-2024. Стало відомо, чи вимагатимуть від спортсменів РФ письмового засудження війни

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Четвер 27 квітня 2023 16:42
Олімпіада-2024. Стало відомо, чи вимагатимуть від спортсменів РФ письмового засудження війни Фото: президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту Франческо Річчі Бітті (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Спортсменів з РФ не змушуватимуть письмово висловлюватися проти російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.

Президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту Франческо Річчі Бітті заявив, що наразі ведеться розробка декларацій для російських та білоруських спортсменів.

"Спортсмени матимуть декларацію для підписання, але від них не вимагатимуть сказати, що вони проти війни, тому що це стає кримінальною справою в Росії", - розповів він.

Нагадаємо, навесні Міжнародний олімпійський комітет радив федераціям повернути росіян та білорусів до індивідуальних змагань на суворих умовах нейтралітету.

Зокрема, такі спортсмени мусили б публічно не висловлюватися на підтримку російського вторгнення до України та не мали б бути пов'язані зі збройними та силовими структурами двох країн.

Тоді ж президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах на засіданні Виконкому спробував переконати колег у доцільності повернення білоруських і російських спортсменів.

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