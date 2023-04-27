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Олимпиада-2024. Стало известно, будут ли от спортсменов РФ требовать письменного осуждения войны

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Четверг 27 апреля 2023 16:42
Олимпиада-2024. Стало известно, будут ли от спортсменов РФ требовать письменного осуждения войны Фото: президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта Франческо Риччи Битти (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Спортсменов из РФ не будут вынуждать в письменном виде высказываться против российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe.

Президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта Франческо Риччи Битти заявил, что ведется разработка деклараций для российских и белорусских спортсменов.

"Спортсмены будут иметь декларацию для подписания, но от них не потребуют сказать, что они против войны, потому что это становится уголовным делом в России", - рассказал он.

Напомним, весной Международный олимпийский комитет советовал федерациям вернуть россиян и белорусов в индивидуальные соревнования на суровых условиях нейтралитета.

В частности, такие спортсмены должны публично не высказываться в поддержку российского вторжения в Украину и не должны быть связаны с вооруженными и силовыми структурами двух стран.

Тогда же президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на заседании Исполкома попытался убедить коллег в целесообразности возвращения белорусских и российских спортсменов.

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