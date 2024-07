Олімпіада-2024: скільки українські спортсмени зароблять за медалі Ігор

Розмір гонорарів для медалістів Олімпіади-2024 розкрив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт. Грошова винагорода для українських атлетів трохи змінилася в порівнянні з попередніми літніми Іграми.

За "золото" спортсмени зароблять ті ж 125 тисяч доларів. Утім, зросли виплати за срібну та бронзову нагороди. За друге місце на Олімпійських іграх українці зароблять 100 тисяч доларів, а за третє – 80 тисяч "зелених". На Олімпіаді в Токіо призові були на рівні 80 тисяч і 55 тисяч відповідно.

Розмір призових для українських спортсменів за медалі на Олімпіаді-2024:

"золото" – 125 тисяч доларів

"срібло" – 100 тисяч

"бронза" – 80 тисяч

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

У головних змаганнях чотириріччя загалом візьме участь 10,5 тисяч спортсменів. Вони визначать медалістів у 48-ми дисциплінах. Збірна України обрала гаслом фразу The Will to Win ("Воля до перемоги").

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали суспільного мовника ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо) та канал "Суспільне Спорт".

Олімпійські ігри розпочнуться 26 липня. Триватимуть змагання до 11 серпня. Кольори України на Олімпіаді захищатимуть 140 атлетів у 23-х видах спорту.