Олімпіада-2024: повний розклад змагань 4 серпня
У дев'ятий день Олімпійських ігор 2024 року між атлетами з різних куточків світу розіграють 20 комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Змагання 4 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024
Гімнасти Назар Чепурний та Ігор Радівілов позмагаються за нагороди в індивідуальній першості. Недільний снаряд – кільця. Конкурентами українців будуть представники Сполученого Королівства, Філіппін, Хорватії, Ірану та Вірменії. Старт змагань – о 16:00.
Боксер Олександр Хижняк у ваговій категорії до 80 кг побореться за вихід у фінал із кубинцем Арленом Лопесом Кардоною (18:22). Уродженець Гуантанамо завоював золоті медалі на Іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо. Невдаха поєдинку залишиться з бронзовою нагородою.
Легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко підкорюватимуть рубежі в стрибках у висоту (20:55). Обидві українки легко пройшли кваліфікацію і спробують організувати для України після "золота" фехтувальниць перший подвійний подіум на паризькій Олімпіаді.
Список медальних змагань 4 серпня на Олімпіаді-2024
Розпочнеться день з аристократичних видів програми – гольфу та кінного спорту. Далі підхопить естафету теніс із фіналом серба Новака Джоковіча проти іспанця Карлоса Алькараса в чоловічому одиночному розряді. Увечері ж шанувальників спорту манитимуть плавання і легка атлетика.
- гольф, індивідуальна першість, чоловіки, 10:00
- кінний спорт, індивідуальний гран-прі з виїздки, фрістайл, 11:00
- теніс, фінал, чоловіки, 15:00
- шосейний велоспорт, жінки, 15:00
- настільний теніс, фінал, чоловіки, 15:30
- теніс, фінал, парний розряд, жінки, 16:30
- стрільба з лука, чоловіки, 15:46
- спортивна гімнастика, кільця, чоловіки, 16:00
- стендова стрільба, жінки, 16:30
- спортивна гімнастика, різновисокі бруси, жінки, 16:40
- бадмінтон, парний розряд, чоловіки, 17:10
- спортивна гімнастика, опорний стрибок, чоловіки, 17:24
- плавання, вільний стиль, 50 м, жінки, 19:30
- плавання, вільний стиль, 1500 м, чоловіки, 19:37
- плавання, комплексний стиль, естафета 4x100 м, чоловіки, 20:10
- плавання, комплексний стиль, естафета 4x100 м, жінки, 20:32
- легка атлетика, стрибки у висоту, жінки, 20:55
- фехтування, рапіра, командні змагання, чоловіки, 21:30
- метання молота, чоловіки, 21:30
- біг, 100 м, чоловіки, 22:50
Де дивитися Олімпійські ігри 4 серпня
Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі та баскетболі. Інші індивідуальні та командні турніри транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 4 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 3 серпня на Олімпіаді-2024.
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