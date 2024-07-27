Олімпіада-2024: Китай тріумфував у синхронних стрибках, Україна – поза топ-5

Предстаниці Китаю пішли у відрив після першої ж спроби. Вони були першими після кожного з п'яти стрибків, варіюючи складність виконання.

Дует Чан і Чень так і не відчув запалу боротьби, впевнено випередивши американок Сару Бейкон і Кессіді Кук. Представниці США не менш холоднокровно випередили британських синхроністок – Ясмін Гарпер і Скарлетт Мю Єнсен.

До фінальної спроби атлетки зі Сполученого Королівства вели заочне суперництво з австралійками. Утім, Меддісон Кіні та Анабель Сміт провалили п'ятий стрибок і відкотилися на 5-те місце. Їх випередили італійські синхроністки Елена Бертоккі та К'яра Пеллакані.

Не змогли поборотися за медалі й українські спортсменки. Найкращим у виконанні Кесарь і Письменської став третій стрибок, коли вони набрали 57.60 балів. Та навіть після такого перформансу українки залишилися на 7-й сходинці, що й стала фінальною позицією.

Олімпіада-2024, синхронні стрибки у воду, трамплін, 3 м:

Чан/Чень (Китай) – 337.68 балів Бейкон/Кук (США) – 314.64 Гарпер/Мю Єнсен (Сполучене Королівство) – 302.28

...7. Кесарь/Письменська (Україна) – 251.37

Раніше збірна Китаю завоювала перші золоті нагороди Ігор-2024. Дует стрільців Хуан Юйтін і Шен Ліхао тріумфували в стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м, мікст). У фінальному поєдинку вони здолали пару з Республіки Корея.