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Олімпіада-2024: Китай тріумфував у синхронних стрибках, Україна – поза топ-5

Фото: Яні Чан та Ївень Чень принесли друге "золото" Китаю (olympics.com)
Автор: Антон Федорців

Китайські синхроністки Яні Чан та Ївень Чень виграли змагання дуетів у стрибках із 3-метрового трампліну. Українки Вікторія Кесарь і Анна Письменська нав'язати конкуренцію не зуміли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Предстаниці Китаю пішли у відрив після першої ж спроби. Вони були першими після кожного з п'яти стрибків, варіюючи складність виконання.

Дует Чан і Чень так і не відчув запалу боротьби, впевнено випередивши американок Сару Бейкон і Кессіді Кук. Представниці США не менш холоднокровно випередили британських синхроністок – Ясмін Гарпер і Скарлетт Мю Єнсен.

До фінальної спроби атлетки зі Сполученого Королівства вели заочне суперництво з австралійками. Утім, Меддісон Кіні та Анабель Сміт провалили п'ятий стрибок і відкотилися на 5-те місце. Їх випередили італійські синхроністки Елена Бертоккі та К'яра Пеллакані.

Не змогли поборотися за медалі й українські спортсменки. Найкращим у виконанні Кесарь і Письменської став третій стрибок, коли вони набрали 57.60 балів. Та навіть після такого перформансу українки залишилися на 7-й сходинці, що й стала фінальною позицією.

Олімпіада-2024, синхронні стрибки у воду, трамплін, 3 м:

  1. Чан/Чень (Китай) – 337.68 балів
  2. Бейкон/Кук (США) – 314.64
  3. Гарпер/Мю Єнсен (Сполучене Королівство) – 302.28

...7. Кесарь/Письменська (Україна) – 251.37

 

Раніше збірна Китаю завоювала перші золоті нагороди Ігор-2024. Дует стрільців Хуан Юйтін і Шен Ліхао тріумфували в стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м, мікст). У фінальному поєдинку вони здолали пару з Республіки Корея.

До слова, напередодні Україна взяла участь в церемонії відкриття Олімпійських ігор.

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Олімпіада 2024