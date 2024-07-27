Олимпиада-2024: Китай торжествовал в синхронных прыжках, Украина – вне топ-5

Китайские синхронистки Яни Чан и Евэнь Чэнь выиграли соревнования дуэтов в прыжках с 3-метрового трамплина. Украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская навязать конкуренцию не смогли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Представительницы Китая ушли в отрыв после первой же попытки. Они были первыми после каждого из пяти прыжков, варьируя сложность исполнения.
Дуэт Чан и Чэнь так и не ощутил пыл борьбы, уверенно опередив американок Сару Бейкон и Кэссиди Кук. Представительницы США не менее хладнокровно опередили британских синхронисток – Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Йенсен.
К финальной попытке атлетки из Соединенного Королевства вели заочное соперничество с австралийками. Впрочем, Мэддисон Кини и Анабель Смит провалили пятый прыжок и откатились на 5-е место. Их опередили итальянские синхронистки Елена Бертокки и Кьяра Пеллакани.
Не смогли побороться за медали и украинские спортсменки. Лучшим в исполнении Кесарь и Письменской стал третий прыжок, когда они набрали 57.60 баллов. Но даже после такого перформанса украинки остались на 7-й строчке, которая и стала финальной позицией.
Олимпиада-2024, синхронные прыжки в воду, трамплин, 3 м:
...7. Кесарь/Письменская (Украина) – 251.37
Ранее сборная Китая завоевала первые золотые награды Игр-2024. Дуэт стрелков Хуан Юйтин и Шэн Лихао триумфовали в стрельбе из пневматической винтовки (10 м, микст). В финальном поединке они одолели пару из Республики Корея.
К слову, накануне Украина приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр.
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