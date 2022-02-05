Олимпиада 2022. Швеция завоевала "золото" в мужском могуле

В Пекине завершились соревнования по мужскому могулу, дисциплине лыжного фристайла. Золотую медаль завоевал шведский спортсмен Уолтер Уоллберг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Олимпиады.
Сегодняшнее "золото" стало первым для олимпийской сборной Швеции.
Кто стал призером соревнований:
Украинские спортсмены участие в этих соревнованиях не принимали.
Сейчас медальный зачет Олимпиады в Пекине выглядит так:
Напомним, сегодня определился победитель гонок на коньках на дистанции 3000 метров среди женщин.
Кроме того, РБК-Украина рассказывало, кому досталась первая золотая медаль Олимпиады в Пекине.