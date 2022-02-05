Олімпіада 2022. Швеція виборола "золото" у чоловічому могулі

У Пекіні завершилися змагання з чоловічого могулу, дисципліни лижного фрістайлу. Золоту медаль виборов шведський спортсмен Уолтер Уоллберг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати Олімпіади.
Сьогоднішнє "золото" стало першим для олімпійської збірної Швеції.
Хто став призером змагань:
Українські спортсмени участь у цих змаганнях не брали.
Наразі медальний залік Олімпіади в Пекіні виглядає так:
Нагадаємо, сьогодні визначився переможець перегонів на ковзанах на дистанції 3000 метрів серед жінок.
Крім того, РБК-Україна розповідало, кому дісталася перша золота медаль Олімпіади в Пекіні.