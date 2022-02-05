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Олімпіада 2022. Швеція виборола "золото" у чоловічому могулі

Автор: Дмитро Левицький

У Пекіні завершилися змагання з чоловічого могулу, дисципліни лижного фрістайлу. Золоту медаль виборов шведський спортсмен Уолтер Уоллберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати Олімпіади.

Сьогоднішнє "золото" стало першим для олімпійської збірної Швеції.

Хто став призером змагань:

  • "золото" - Уолтер Уоллберг (Швеція);
  • "срібло" - Мікаель Кінгсбері (Канада);
  • "бронза" - Ікума Хорісіма (Японія).

Українські спортсмени участь у цих змаганнях не брали.

Наразі медальний залік Олімпіади в Пекіні виглядає так:

Нагадаємо, сьогодні визначився переможець перегонів на ковзанах на дистанції 3000 метрів серед жінок.

Крім того, РБК-Україна розповідало, кому дісталася перша золота медаль Олімпіади в Пекіні.

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ОлімпіадаПекин