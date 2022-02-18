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Олимпиада 2022 в Пекине: нидерландский конькобежец Крол стал олимпийским чемпионом

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх состоялся финальный забег по конькобежному спорту среди мужчин. Победителем стал Томас Крол из Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

На старт соревнований вышло 30 спортсменов.

Быстрее пробег 1000 метров-нидерландец Томас Крол. Для 29-летнего спортсмена это вторая награда на Играх в Пекине, после "серебра" на дистанции 1500 метров.

Второе место занял канадец Лоран Дюбрей. Бронзовую награду выиграл норвежец Ховар Лорентсен.

Конькобежный спорт, мужчины, 1000 метров:

  1. Томас Крол (Нидерланды) - 1: 07,92
  2. Лоран Дюбрей (Канада) – 1: 08,32
  3. Ховар Лорентсен (Норвегия) – 1:08,48

Напомним, что Йоханнес Бе получил четвертое"золото" в биатлоне, выиграв масс-старт.

К слову, женский масс-старт завершился победой француженки Жустин Бреза-Буше.

Добавим, что швейцарцы победили в мужском скікросі.

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