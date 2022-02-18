RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Олімпіада 2022 в Пекіні: нідерландський ковзаняр Крол став олімпійським чемпіоном

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбувся фінальній забіг з ковзанярського спорту серед чоловіків. Переможцем став Томас Крол з Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

На старт змагань вийшло 30 спортсменів.

Найшвидше пробіг 1000 метрів – нідерландець Томас Крол. Для 29-річного спортсмена це друга нагорода на Іграх в Пекіні, після "срібла" на дистанції 1500 метрів.

Друге місце посів канадець Лоран Дюбрей. Бронзову нагороду виграв норвежець Ховар Лорентсен.

Ковзанярський спорт, чоловіки, 1000 метрів:

  1. Томас Крол (Нідерланди) – 1:07,92
  2. Лоран Дюбрей (Канада) – 1:08,32
  3. Ховар Лорентсен (Норвегія) – 1:08,48

Нагадаємо, що Йоганнес Бьо здобув четверте "золото" в біатлоні, вигравши мас-старт.

До слова, жіночий мас-старт завершився перемогою француженки Жустін Бреза-Буше.

Додамо, що швейцарці тріумфували в чоловічому скікросі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаОлимпиада 2022