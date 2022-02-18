Олімпіада 2022 в Пекіні: нідерландський ковзаняр Крол став олімпійським чемпіоном

На Олімпійських іграх відбувся фінальній забіг з ковзанярського спорту серед чоловіків. Переможцем став Томас Крол з Нідерландів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
На старт змагань вийшло 30 спортсменів.
Найшвидше пробіг 1000 метрів – нідерландець Томас Крол. Для 29-річного спортсмена це друга нагорода на Іграх в Пекіні, після "срібла" на дистанції 1500 метрів.
Друге місце посів канадець Лоран Дюбрей. Бронзову нагороду виграв норвежець Ховар Лорентсен.
Ковзанярський спорт, чоловіки, 1000 метрів:
Нагадаємо, що Йоганнес Бьо здобув четверте "золото" в біатлоні, вигравши мас-старт.
До слова, жіночий мас-старт завершився перемогою француженки Жустін Бреза-Буше.
Додамо, що швейцарці тріумфували в чоловічому скікросі.