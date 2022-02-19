ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Олимпиада-2022: новозеландец выиграл "золото" в хафпайпе

Новина українською →
Пекин, Суббота 19 февраля 2022 08:03
Олимпиада-2022: новозеландец выиграл "золото" в хафпайпе Фото: новозеландец Нико Портеус выиграл "золото" в хафпайпе (twitter.com/Olympics)
Автор: Артур Родивилов

Чемпионом Олимпиады-2022 в хафпайпе стал новозеландский фристайлист Нико Портеус. Серебряную медаль завоевал американец.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В лучшей из трех своих попыток новый олимпийский чемпион смог набрать 93,00 балла.

Второе место занял представитель США Дэвид Уайз с результатом 90,75 балла.

Бронзовую награду выиграл еще один новозеландский спортсмен - Алекс Феррейра, набравший 86,75 балла.

Ранее мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье.

Напомним, что шведка Неслунд выиграла "золото" в скикроссе.

Добавим, что финский фристайлист получил перелом ключицы на Олимпиаде-2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2022
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти