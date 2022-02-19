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Олімпіада-2022: новозеландець виграв "золото" в хафпайпі

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Пекін, Субота 19 лютого 2022 08:03
Олімпіада-2022: новозеландець виграв "золото" в хафпайпі Фото: новозеландець Ніко Портеус виграв "золото" в хафпайпі (twitter.com/Olympics)
Автор: Артур Родивилов

Чемпіоном Олімпіади-2022 в хафпайпі став новозеландський фристайліст Ніко Портеус. Срібну медаль завоював американець.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У найкращій з трьох своїх спроб новий олімпійський чемпіон зміг набрати 93,00 бала.

Друге місце зайняв представник США Девід Уайз з результатом 90,75 бала.

Бронзову нагороду виграв ще один новозеландський спортсмен - Алекс Феррейра, який набрав 86,75 бала.

Раніше чоловіча збірна Норвегії перемогла в лижному двоборстві.

Нагадаємо, що шведка Неслунд виграла "золото" у скікросі.

Додамо, що фінський фристайліст отримав перелом ключиці на Олімпіаді-2022.

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