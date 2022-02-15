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Олимпиада 2022: китайский сноубордист победил в биг-эйре

Автор: Андрей Вырва

Состоялись олимпийские соревнования у сноубордистов. Они соперничали в дисциплине биг-эйр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финале приняло участие 12 сноубордистов из семи разных стран.

Лучше всего справился с задачей китайский спортсмен – Су Имин. Для 17-летнего сноубордиста это вторая награда на домашней Олимпиаде, до этого он выиграл серебро в слоупстайле.

Кроме Китая, награды в биг-эйре получили Норвегия и Канада.

Результаты биг-эйра:

  1. Су Имин (Китай) – 182,50 балла
  2. Монс Ройсланд (Норвегия) – 171,75 балла
  3. Максанс Парро (Канада) – 170,25 балла

Напомним, что австрийка Анна Гассер завоевала "золото" в дисциплине сноуборда биг-эйр.

Добавим, что сборная Норвегии победила в мужской эстафете по биатлону, а Украина финишировала в топ-10.

Также, можете просмотреть олимпийские итоги за 14 февраля и медальный зачет.

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