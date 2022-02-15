Олимпиада 2022: китайский сноубордист победил в биг-эйре

В финале приняло участие 12 сноубордистов из семи разных стран.

Лучше всего справился с задачей китайский спортсмен – Су Имин. Для 17-летнего сноубордиста это вторая награда на домашней Олимпиаде, до этого он выиграл серебро в слоупстайле.

Кроме Китая, награды в биг-эйре получили Норвегия и Канада.

Результаты биг-эйра: