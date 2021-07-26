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Олимпиада-2020: украинские прыгуны в воду заняли шестое место

Автор: РБК-Украина

На Олимпиаде-2020 украинский дуэт прыгунов в воду занял шестое место в финальном соревновании. Олег Сербин и Алексей Середа набрали 400,44 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что дуэт Сербина и Середы первым из украинцев вступил в борьбу за медали Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Украинские спортсмены были самым молодым дуэтом в этом финале, а 15-летний Середа еще и самый молодой участник Олимпийских игр в сборной команде Украины и среди всех прыгунов в воду, которые представлены на этих Играх.

Напомним, Алексей Середа является самым молодым в истории чемпионом Европы по водным видам спорта.

В теннисе Элина Свитолина и сестры Киченок прошли своих соперниц и сыграют в следующем раунде.

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ТокиоОлимпиада 2020