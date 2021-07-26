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Олімпіада-2020: українські стрибуни у воду посіли шосте місце

Автор: РБК-Україна

На Олімпіаді-2020 український дует стрибунів у воду посів шосте місце у фінальному змаганні. Олег Сербін і Олексій Середа набрали 400,44 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

Повідомляється, що дует Сербіна і Середи першим з українців вступив у боротьбу за медалі Токіо в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Українські спортсмени були наймолодшим дуетом у цьому фіналі, а 15-річний Середа ще й наймолодший учасник Олімпійських ігор у збірній команді України та серед усіх стрибунів у воду, які представлені на цих Іграх.

Нагадаємо, Олексій Середа є наймолодшим в історії чемпіоном Європи з водних видів спорту.

У тенісі Еліна Світоліна і сестри Кіченок пройшли своїх суперниць і зіграють у наступному раунді.

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ТокиоОлімпіада 2020