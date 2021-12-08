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Венецианка отложила рассмотрение закона об олигархах на январь

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Киев, Среда 08 декабря 2021 11:49
Венецианка отложила рассмотрение закона об олигархах на январь Фото: Венецианская комиссия (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) отложила рассмотрение закона об олигархах на январь. Вывод по нему будет предоставлен по срочной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

По ее словам, бюро Венецианской комиссии сообщило о переносе рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по украинскому закону "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующую пленарную сессию, которая состоится во второй половине января 2022 года.

"Вывод будет предоставлен по срочной процедуре. Предварительно, рассмотрение этого вопроса было запланировано на 10-11 декабря этого года на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии", - добавила Совгиря.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план борьбы с олигархами.

Также сообщалось, что СНБО определит первых олигархов, которых внесут в специальный реестр, в конце мая 2022 года.

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Венецианская комиссия Закон об олигархах
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