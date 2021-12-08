Венецианка отложила рассмотрение закона об олигархах на январь
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) отложила рассмотрение закона об олигархах на январь. Вывод по нему будет предоставлен по срочной процедуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной рады в Конституционном суде Ольги Совгири.
По ее словам, бюро Венецианской комиссии сообщило о переносе рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по украинскому закону "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующую пленарную сессию, которая состоится во второй половине января 2022 года.
"Вывод будет предоставлен по срочной процедуре. Предварительно, рассмотрение этого вопроса было запланировано на 10-11 декабря этого года на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии", - добавила Совгиря.
Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план борьбы с олигархами.
Также сообщалось, что СНБО определит первых олигархов, которых внесут в специальный реестр, в конце мая 2022 года.