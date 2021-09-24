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У олигархов будет "льготный период", чтобы стать бизнесом и не попасть в реестр, - Минюст

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Украина, Пятница 24 сентября 2021 01:49
У олигархов будет "льготный период", чтобы стать бизнесом и не попасть в реестр, - Минюст Фото: Денис Малюська, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

У олигархов будет так называемый "льготный период", чтобы стать бизнесом и не попасть в реестр олигархов. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции в эфире политического шоу "Право на владу".

По словам министра, у олигархов будет льготный период - 6 месяцев. В течение этого времени они могут добровольно избавиться критериев статуса олигарха, предусмотренных законом, и не попасть в реестр.

"Если они станут простым бизнесом в течение этих 6 месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начале ХХ века вспоминают с уважением - они вписались в память как меценаты. У украинских олигархов есть шанс сделать то же самое в течение шести месяцев", - заявил Малюська.

Напомним, что 23 сентября ВР приняла закон об олигархах. Его поддержли 279 народных депутатов.

Также сообщалось, что Зеленский поприветствовал принятие закона об олигархах. По его словам, в Украина открыта для крупного бизнеса, но не для влияния олигархов на политику и медиа.

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Закон об олигархах
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