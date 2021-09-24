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У олігархів буде "пільговий період", щоб стати бізнесом і не потрапити до реєстру, - Мін'юст

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 01:49
У олігархів буде "пільговий період", щоб стати бізнесом і не потрапити до реєстру, - Мін'юст Фото: Денис Малюська, міністр юстиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

У олігархів буде так званий "пільговий період", щоб стати бізнесом та не потрапити до реєстру олігархів. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції в ефірі політичного шоу "Право на владу".

За словами міністра, в олігархів буде пільговий період - 6 місяців. Протягом цього часу вони можуть добровільно позбутися критеріїв статусу олігарха, передбачених законом, і не потрапити до реєстру.

"Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих 6 місяців, до них не буде ніяких претензій. Вони не будуть в реєстрі, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом. Вони будуть як класичні великі бізнесмени. Як це сталося в Штатах, де імена олігархів початку ХХ століття згадують з повагою - вони вписалися в пам'ять як меценати. В українських олігархів є шанс зробити так само протягом шести місяців", - заявив Малюська.

Нагадаємо, що 23 вересня ВР прийняла закон про олігархів. Його підтримали 279 народних депутатів.

Також повідомлялося, що Зеленський привітав ухвалення закону про олігархів. За його словами, Україна відкрита для великого бізнесу, але не для впливу олігархів на політику і медіа.

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Закон про олігархів
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