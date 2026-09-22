Олігархів РФ Усманова та Фрідмана поки лишили у санкційному списку, - журналіст

"Угоди про зняття з санкційного списку Усманова та Фрідмана сьогодні ввечері не досягнуто; натомість як компенсацію передбачено продовження інших санкцій на 36 місяців", - написав Йозвяк.

Відомо, що письмова процедура не завершена.Європейські посли мають зустрітися знову завтра.

"Процедуру продовжено! з 20.00 до 22.00, але може тривати ще довше. Зрозуміло, що цей компроміс не є загальнопопулярним", - додав журналіст.