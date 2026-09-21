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"Хибний сигнал для Москви": Сибіга закликав не знімати санкції з Усманова та Фрідмана

18:30 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Хибний сигнал для Москви": Сибіга закликав не знімати санкції з Усманова та Фрідмана Фото: Андрій Сибіга (facebook.com andrij.sybiha)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана ввели санкції, оскільки вони є частиною російської агресії. Зняття з них обмежень стало б "хибним сигналом" для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги, Financial Times і допис журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Усманова та Фрідмана було внесено до санкційних списків, оскільки вони є частиною агресивного російського режиму, що веде загарбницьку війну проти України. Що змінилося? Нічого. Виключення з цих списків є неприйнятним і стало б хибним сигналом для Москви в той час, коли тиск необхідно посилювати", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що санкції, навпаки, треба посилити, розширити переліки підсанкційних осіб, а термін їхньої дії - подовжити з шести до дванадцяти місяців. За словами міністра, це необхідно, аби виникало "менше контрпродуктивних ідей, спрямованих на догоду російським олігархам".

Що відомо про засідання послів ЄС

Йозвяк розповів, що засідання послів європейських країн має розпочатися о 18:00 і закінчитися о 20:00.

Вони розглядатимуть виключення із санкційного списку Усманова та Фрідмана та подальшим продовженням терміну дії обмежень на 36 місяців.

Франція вимагає виключення Усманова

FT пише, що Франція здивувала європейські країни, приєднавшись на початку цього місяця до Словаччини у поданні петиції про виключення Усманова із санкційного списку.

Французький уряд прагне його виключення, щоб полегшити звільнення французьких громадян в Азербайджані. Посол Франції повідомив своїм колегам з ЄС, що уряд домагається виключення російського олігарха зі списку з міркувань національної безпеки.

Азербайджан раніше лобіював звільнення Усманова західними політиками, називаючи його "відомим філантропом", який налагодив зв’язки між Заходом, Центральною Азією та ширшим тюркським світом. Влітку уряд Словаччини почав лобіювати виключення двох російських олігархів зі списку санкцій ЄС.

Нагадаємо, 14 вересня країни ЄС на зустрічі в Брюсселі не змогли домовитися про продовження антиросійських санкцій. Одностайності не вдалося досягти через суперечки щодо обмежень проти Усманова та Фрідмана.

Зазначимо, керівник ОП Кирило Буданов закликав ЄС не послаблювати санкційний режим, щоб російські олігархи не могли й надалі фінансувати воєнну машину РФ.

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