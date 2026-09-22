Олигархов РФ Усманова и Фридмана пока оставили в санкционном списке, - журналист

"Соглашения о снятии с санкционного списка Усманова и Фридмана сегодня вечером не достигнуты; в то время как компенсация предусмотрена продлением других санкций на 36 месяцев", - написал Йозвяк.

Известно, что письменная процедура не завершена. Европейские послы должны встретиться снова завтра.

"Процедура продлена! с 20.00 до 22.00, но может длиться еще дольше. Понятно, что этот компромисс не является общепопулярным", – добавил журналист.