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Олигархов РФ Усманова и Фридмана пока оставили в санкционном списке, - журналист

00:35 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: российский олигарх Алишер Усманов (Getty Images)

В ЕС пока решили не исключать из санкционного списка двух российских олигархов - Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Очередное заседание пройдет повторно уже сегодня вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Х известного европейского журналиста Рикарда Йозвяка.

"Соглашения о снятии с санкционного списка Усманова и Фридмана сегодня вечером не достигнуты; в то время как компенсация предусмотрена продлением других санкций на 36 месяцев", - написал Йозвяк.

Известно, что письменная процедура не завершена. Европейские послы должны встретиться снова завтра.

"Процедура продлена! с 20.00 до 22.00, но может длиться еще дольше. Понятно, что этот компромисс не является общепопулярным", – добавил журналист.

Санкции ЕС против России

Напомним, неделю назад страны ЕС на встрече в Брюсселе не смогли договориться о продлении санкций против России. Достичь единогласия не позволили два российских олигарха – Усманов и Фридман.

Требование исключить из списка двух российских олигархов выдвинула Словакия, имеющая пророссийское правительство.

В ответ Франция предложила компромисс, предполагавший снятие санкций только с Усманова.

Большинство европейских столиц были категорически против любых исключений. Они подчеркнули, что снятие ограничений недопустимо на фоне рекордных ракетных ударов РФ по гражданским объектам Украины и роста гибридных угроз вблизи границ НАТО.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал ЕС не ослаблять санкционный режим, чтобы российские олигархи не могли финансировать дальше российскую военную машину.

А глава украинского МИД Андрей Сибига сообщал – снятие ограничений с олигархов РФ стало бы "ложным сигналом" для Москвы. Больше об этом в материале РБК-Украина.

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