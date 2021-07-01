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"Олигархи - это прошлое". Зеленский отреагировал на решение Рады по его законопроекту

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Верховной рады по законопроекту об олигархах в Украине. Этот документ был предложен именно главой государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление президента в Twitter.

Глава государства подчеркнул, что украинские олигархи должны отойти в прошлое и стать просто крупными бизнесменами.

"Спасибо Верховной раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня народные депутаты одобрили в первом чтении предложенный Зеленским закон о борьбе с олигархами.

РБК-Украина также рассказывало, как голосовали депутаты за закон об олигархах.

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Владимир ЗеленскийолигархиЗаконВерховная рада