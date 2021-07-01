"Олигархи - это прошлое". Зеленский отреагировал на решение Рады по его законопроекту
Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Верховной рады по законопроекту об олигархах в Украине. Этот документ был предложен именно главой государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление президента в Twitter.
Глава государства подчеркнул, что украинские олигархи должны отойти в прошлое и стать просто крупными бизнесменами.
"Спасибо Верховной раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - сказал Зеленский.
Напомним, сегодня народные депутаты одобрили в первом чтении предложенный Зеленским закон о борьбе с олигархами.
РБК-Украина также рассказывало, как голосовали депутаты за закон об олигархах.