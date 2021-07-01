"Олігархи - це минуле". Зеленський відреагував на рішення Ради щодо його законопроекту
Президент Володимир Зеленський привітав рішення Верховної ради щодо законопроекту про олігархів в Україні. Цей документ був запропонований саме главою держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента в Twitter.
Глава держави наголосив, що українські олігархи повинні відійти у минуле та стати просто великими бізнесменами.
"Дякую Верховній раді за підтримку за основу мого законопроекту №5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні народні депутати схвалили у першому читанні запропонований Зеленським закон про боротьбу з олігархами.
РБК-Україна також розповідало, як голосували депутати за закон про олігархів.