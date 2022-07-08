Российский олигарх пытался сохранить имущество предприятия во Львове: ГБР разоблачило схему

"Крупное украинское предприятие ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец - гражданин РФ Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге", - пишет пресс-служба.

Чуркин разработал схему, которая помогала ему блокировать проведение аукциона по продаже залогового имущества. В соответствии с ней, руководитель предприятия подал ложное заявление в полицию, в котором обвинял банк в вымышленном уголовном правонарушении. Из-за уголовного дела, имущество предприятия находилось под арестом.

Олигарху и его помощнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.