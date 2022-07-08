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Российский олигарх пытался сохранить имущество предприятия во Львове: ГБР разоблачило схему

Фото: ГБР разоблачило схему олигарха, который пытался сохранить имущество предприятия во Львове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский олигарх Игорь Чуркин пытался незаконно сохранить имущество собственного предприятия во Львове. ГБР сообщило ему и его помощнику о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Крупное украинское предприятие ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец - гражданин РФ Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге", - пишет пресс-служба.

Чуркин разработал схему, которая помогала ему блокировать проведение аукциона по продаже залогового имущества. В соответствии с ней, руководитель предприятия подал ложное заявление в полицию, в котором обвинял банк в вымышленном уголовном правонарушении. Из-за уголовного дела, имущество предприятия находилось под арестом.

Олигарху и его помощнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в Киевской области недавно задержали преступную группу в составе из пяти человек, совершившей 9 ограблений на территории региона.

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