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Російський олігарх намагався зберегти майно підприємства у Львові: ДБР викрило схему

Фото: ДБР викрило схему олігарха, який намагався зберегти майно підприємства у Львові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський олігарх Ігор Чуркін намагався незаконно зберегти майно власного підприємства у Львові. ДБР повідомило йому та його помічнику про підозру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Велике українське підприємство ТОВ "Львівські автобусні заводи" взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник - громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі", - пише пресслужба.

Чуркін розробив схему, яка допомагала йому блокувати проведення аукціону з продажу заставного майна. Згідно з нею, керівник підприємства подав неправдиву заяву до поліції у якій звинувачував банк у вигаданому кримінальному правопорушенні. Через кримінальну справу, майно підприємства перебувало під арештом.

Олігарху та його помічнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, у Київській області нещодавно затримали злочинну групу у складі з п'яти осіб, яка вчинила 9 пограбувань на території регіону.

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